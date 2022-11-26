Андрей Алексеенко стал председателем правительства Херсонской области

Занимавший этот пост Сергей Елисеев вернется на предыдущее место работы в Калининградскую область.

«Новым председателем правительства Херсонской области станет Андрей Алексеенко. Он настоящий профессионал своего дела, который начал трудовой путь простым инженером по техническому надзору на заводе и добился всего своим упорным трудом. Награжден орденом Мужества. Кабмин Херсонской области возглавит достойный человек и успешный российский управленец, который продолжит дело Сергея Елисеева и будет налаживать мирную жизнь в Херсонской области, выстраивая систему государственной власти и работая на благо людей», — сообщается в Telegram-канале ВГА Херсонской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Алексеенко в августе 2022 года возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области. Уже в сентябре он руководил эвакуацией жителей региона.