Анатолий Перепелин: внимание к людям — главное направление политики Кондратьева

Главы муниципалитетов и городов Краснодарского края высказали свое мнение о решении главы Кубани Вениамина Кондратьева выдвинуться на новый губернаторский срок.

Новороссийск

«Кубань — это регион, в котором успешно сочетаются и развиваются сельское хозяйство, туризм, промышленные производства. За последние 10 лет под руководством Вениамина Кондратьева Краснодарский край смог не только успешно преодолеть все вызовы, но и достичь значимых результатов в экономике, строительстве и развитии сельского хозяйства. Преданность делу и ответственный подход к работе команды главы региона способствуют достижению высоких результатов», — рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

В Новороссийске построили несколько масштабных дорожных объектов, среди них — развязка на Анапском шоссе, реконструкция которой завершилась в прошлом году. В городе-герое начали строительство рекордного количества социальных учреждений. За последние 10 лет построили 6 крупных спортивных комплексов, 3 школы и 10 новых детских садов, а также несколько пристроек к уже функционирующим объектам. Благодаря поддержке губернатора в Новороссийске откроются две новые поликлиники.

«Благодарю Вениамина Ивановича за уже реализованные проекты. Уверен, при поддержке краевых властей нам удастся добиться более высоких экономических показателей и улучшить качество жизни новороссийцев», — добавил Кравченко.

Каневской район

«Только тогда будет процветать регион, когда им будет руководить сильный и дальновидный управленец, умеющий оперативно принимать грамотные решения в любой ситуации. И такой лидер у Кубани есть! Сегодня президент России Владимир Путин поддержал намерение Вениамина Кондратьева баллотироваться на выборах губернатора в этом году. Много лет работая под руководством Вениамина Ивановича, всегда чувствуем его поддержку, можем рассчитывать на помощь в реализации важных проектов и инициатив», — заявил глава Каневского района Александр Герасименко.

Он отметил, что в вопросах благоустройства губернатор всегда акцентирует внимание на том, что территории должны развиваться комплексно и планомерно. Инструмент для достижения этой цели — региональный проект «Формирование комфортной городской среды. Благодаря ему в муниципалитете благоустроили 16 общественных территорий, во всех 9 поселениях муниципалитета есть современные парки и скверы.

«Благодарю Вениамина Ивановича за деятельное участие в жизни нашего района и желаю Губернатору успехов во всех его начинаниях!» — заключил Герасименко.

Тихорецкий район

«Краснодарский край планомерно и стабильно развивается во всех социально значимых сферах, несмотря на вызовы времени. Пандемия и санкционное давление не помешали добиться роста кубанской экономики по всем отраслям. Достигнутые результаты — это успех сплоченной команды, объединенной целями и задачами, во главе с нашим губернатором — Вениамином Кондратьевым», — сказал глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

На протяжении 10 лет на Кубани активно проводили модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территорий больших и малых населенных пунктов. Под руководством губернатора в регион был привлечен значительный объем федеральных средств. Особая поддержка была оказана социально значимым отраслям — образованию, культуре и спорту.

Для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тихорецком районе было выделено свыше 143 млн рублей. Общая площадь обновленных общественных пространств — около 200 тыс. кв. метров. Эти меры улучшили условия жизни примерно 90 тыс. человек, что составляет более 80% населения муниципалитета.

«Внимание к людям — главное направление политики Кондратьева», — отмечаетАнатолий Перепелин.

Крымский район

«Темпы развития, которые были заданы губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 10 лет назад, ни разу не сбавлялись и дали отличные результаты. Безусловно, успехи Крымского района всецело связны с успехами края. В приоритете — социальная сфера, забота о людях, работа на повышение качества жизни жителей муниципалитета. Благодарю Вениамина Ивановича за поддержку и внимание к нашему Крымскому району. Работать в команде губернатора — большая честь и большая ответственность», — заявил глава Крымского района Сергей Лесь.

За 10 лет в Крымском районе доходы муниципалитета значительно выросли: с 628 млн рублей в 2014 году до 1 млрд 630 млн рублей в 2024 году. Инвестиции в основной капитал увеличились на 39,7%. Объемы производства всех отраслей хозяйственного комплекса поднялись на 231,2%, промышленное производство увеличилось в 3,5 раза, сельскохозяйственное — более чем в два раза, а розничный товарооборот вырос в 2,8 раза.

За этот период были построены 3 новые школы, а также 17 детских садов (включая пристройки, модернизацию существующих зданий и создание новых объектов). Введены в эксплуатацию 7 врачебных амбулаторий с кабинетами врачей общей практики, 3 офиса общей практики и 2 фельдшерско-акушерских пункта. Проведен капитальный ремонт отделений Крымской центральной районной больницы.

Проведена замена устаревших сетей водоснабжения, модернизированы электросети и системы теплоснабжения. Построены очистные сооружения в Молдаванском и Варениковском сельских поселениях. В Крымске обустроены Центральный парк, парк Воинской доблести, аллея на улице Красноармейской, бульвар имени Олега Бредихина, а также дворовые территории 10 многоквартирных домов и набережная.

Новокубанский район

«Хочу поблагодарить нашего губернатора Вениамина Кондратьева за поддержку нашего района, за возможность реализовывать такие масштабные проекты, делать условия жизни для наших граждан лучше и комфортнее!», — заявил глава Новокубанского района Александр Гомодин.

Благодаря поддержке губернатора в муниципалитете построили 12 офисов ВОП, школа на 400 мест, пристройка школы № 13 на 250 мест, открыто 15 центров «Точка Роста». Кроме того, построили станцию водоочистки и проложили водовод с двумя насосными станциями для обеспечения питьевой водой хутора Фортштадт. Отремонтировали более 20 км водопроводных сетей в станице Советской и хуторе Радищево, а также 5,6 км водопровода с станице Косякинской. Завершили капремонт 7 скважин.

Сочи

«Социально-экономические возможности Кубани за последние 10 лет увеличились кратно. Под руководством Вениамина Ивановича в постолимпийский период продолжил активно развиваться и наш город Сочи. Увеличились доходы курорта, туристический поток, инвестиционный потенциал. Реализованы важные проекты в области социального строительства», — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

За последние 5 лет построили 12 детских садов и 10 школ. Строятся новые объекты, рассчитанные на более 3 тыс. мест в образовательных учреждениях. Активно проводится переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Благодаря региональным госпрограммам реализуются крупные проекты в области инженерного строительства и экологии. В 2024 году проложили 10 км новых сетей водоснабжения и водоотведения, а для 80 км сетей разработали необходимую техдокументацию. Готовится масштабный проект по модернизации очистных сооружений.

«Всесторонне поддерживаю решение Вениамина Ивановича участвовать в осенних выборах и выражаю признательность за активное продвижение интересов сочинцев на федеральном уровне. Уверен, профессиональная команда под руководством нашего губернатора принесет региону процветание в следующие пять лет!» — заключил Прошунин.

Туапсинский муниципальный округ

«Рад, что президент России Владимир Путин поддержал главу нашего региона Вениамина Кондратьева в стремлении продолжать работу на благо Краснодарского края. За 10 лет под руководством губернатора Кубань не только успешно справлялась со всеми вызовами времени, но и в условиях СВО добилась роста экономики по всем отраслям. Являясь членом команды губернатора, не понаслышке знаю, что Вениамин Кондратьев всегда работает на результат», — сказал глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

За 10 лет в Туапсинском округе построили офисы врачей общей практики в удаленных селах, провели капитальные ремонты школ и детских садов. В поселке Ольгинка построили и оснастили новейшим оборудованием здание школы № 19. Строится новый детский сад в микрорайоне Калараша в Туапсе.

В Первой городской больнице открылся Сосудистый центр, а также Центр амбулаторной онкологической помощи. В 2024 году на газификацию территории муниципалитета из регионального бюджета выделили 187 млн рублей.

«Я благодарен губернатору за поддержку в реализации проектов, направленных на развитие всех сфер жизни нашего муниципалитета», — подытожил Бойко.

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