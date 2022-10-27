Альтернативный путь: в Минтрансе напомнили о дороге в Крым через Ростовскую область
Большегрузы могут проехать с материка на полуостров и обратно через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
В Министерстве транспорта РФ напомнили о сухопутном пути через новые территории РФ в связи с временным ограничением проезда грузового транспорта к Керченской паромной переправе со стороны Краснодарского края. Ограничение ввели с полуночи 27 октября.
По сухопутному пути через Таганрог до Крыма можно доехать за семь часов, длина дороги — 387 км.
Работает горячая линия Минтранса для водителей 8-800-201-56-38.
Еще одним способом доставки грузов остается железная дорога. Как переместить груз с автомобильного транспорта на железнодорожный можно узнать по ссылке.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничили проезд грузовиков к Керченской переправе. При этом через Керченский пролив паромами перевезли уже более 20,6 тыс. пассажиров и 10,2 тыс. автомобилей.
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