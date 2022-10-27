Через Керченский пролив паромами перевезли более 20,6 тыс. пассажиров и 10,2 тыс. автомобилей

Через Керченский пролив паромами перевезли более 20,6 тыс. пассажиров и 10,2 тыс. автомобилей

Керченская паромная переправа начала работу с 9 октября после теракта на Крымском мосту.

По данным на 7:00 27 октября, через пролив в обе стороны перевезли 20 тыс. 673 пассажиров и 10 тыс. 207 автомобилей — среднетоннажных и большегрузных грузовиков, а также 170 железнодорожных вагонов.

На переправе работают семь паромов. Они выполнили 298 рейсов.

В южной части Керченского пролива действует штормовое предупреждение. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-17 м/с, без существенных осадков.

По прогнозу Росгидромета, ветер ослабнет во второй половине дня. Видимость хорошая. Высота волн составит 20-70 см, температура воздуха днем +15…+17 °С, температура морской воды +13…+14 °С, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в официальном Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе.