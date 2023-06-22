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Алонсо останется в составе ФК «Краснодар» на следующий сезон

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/alonso-ostanetsya-v-sostave-fk-krasnodar-na-sleduyushhij-sezon
Алонсо останется в составе ФК «Краснодар» на следующий сезон
Фото fckrasnodar.ru

Об этом сообщил агент парагвайского защитника Диего Серрати.

«Алонсо остается в «Краснодаре». У него действующий контракт с клубом», — приводит слова Серрати «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 30-летний Жуниор Алонсо сыграл за «Краснодар» 19 матчей, он отметился одним забитым мячом. Рыночную стоимость защитника оценивают в 7 млн евро.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» ведет переговоры о трансфере форварда сборной Колумбии Диего Валойеса. Также ранее в СМИ появилась информация, что ФК «Рома» интересовался Сафоновым, но владельцы клуба из США запретили переговоры с «Краснодаром».

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