ФК «Краснодар» ведет переговоры о трансфере форварда сборной Колумбии Диего Валойеса

За 26-летнего нападающего «Тальереса» хотят выручить 7 млн евро, но «Краснодар» рассчитывает уложиться в 5 млн.

В минувшем сезоне Валойес провел 17 матчей чемпионата Аргентины, отметился 2 голами и 6 ассистами. Также на его счету 8 матчей за сборную Колумбии. Рыночную стоимость форварда оценивают в 5 млн евро.

«Быки» обратили внимание на Валойеса еще зимой. Он заинтересовал главного тренера «горожан» Владимира Ивича, но тогда не успели провести сделку. К этому вопросу вернулись летом и сейчас близки к тому, чтобы договориться на трансфер, приводит слова инсайдера Ивана Карпова портал «Бомбардир».

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