ФК «Рома» интересовался Сафоновым, но владельцы клуба из США запретили переговоры с «Краснодаром»

Итальянский клуб «Рома» весной был готов вступить в переговоры с «Краснодаром» по вопросу летнего перехода голкипера Матвея Сафонова.

Руководство «Ромы» высоко оценивало голкипера из России. Однако запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы клуба из-за политической ситуации.

За «Краснодар» 24-летний Матвей Сафонов провел 36 матчей в прошлом сезоне. По его итогам вратарь пропустил 52 гола и 11 раз сыграл «на ноль». Контракт голкипера и капитана «Краснодара» завершится в июне 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Сафонова в 16 млн евро, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», защитник «Краснодара» Кайо останется в клубе на следующий сезон. Любая информация о его возможном уходе — это не более чем слухи, сообщил агент футболиста.