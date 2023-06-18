Защитник «Краснодара» Кайо останется в клубе на следующий сезон

Об этом 18 июня сообщил агент футболиста Нето Хеновес.

«Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне. У него контракт. Любая информация о его возможном уходе — это не более чем слухи», — сказал Хеновес.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрой Кайо недоволен главный тренер Владимир Ивич. В связи с этим клуб хочет продать защитника, сообщает Sport24.

Кайо перешел в «Краснодар» из португальского клуба «Санта-Клара» в 2019 году. Сумма трансфера составила 3 млн евро. В минувшем сезоне Кайо сыграл в 28 матчах «Краснодара» во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

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