Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Защитник «Краснодара» Кайо останется в клубе на следующий сезон

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zashhitnik-krasnodara-kajo-ostanetsya-v-klube-na-sleduyushhij-sezon
Защитник «Краснодара» Кайо останется в клубе на следующий сезон
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Об этом 18 июня сообщил агент футболиста Нето Хеновес.

«Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне. У него контракт. Любая информация о его возможном уходе — это не более чем слухи», — сказал Хеновес.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрой Кайо недоволен главный тренер Владимир Ивич. В связи с этим клуб хочет продать защитника, сообщает Sport24.

Кайо перешел в «Краснодар» из португальского клуба «Санта-Клара» в 2019 году. Сумма трансфера составила 3 млн евро. В минувшем сезоне Кайо сыграл в 28 матчах «Краснодара» во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

Читайте также: ФК «Краснодар» заработал 155,2 млн рублей за участие в Кубке России.

 

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
7 причин, чтобы спать голым
7 причин, чтобы спать голым
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях