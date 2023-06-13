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ФК «Краснодар» заработал 155,2 млн рублей за участие в Кубке России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-zarabotal-155-2-mln-rublej-za-uchastie-v-kubke-rossii
ФК «Краснодар» заработал 155,2 млн рублей за участие в Кубке России
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Больше «Краснодара» за участие в Кубке России смог получить только победитель турнира — ЦСКА: 300,3 млн рублей.

Каждый клуб Российской премьер-лиги за участие в Кубке гарантированно получил по 28,2 млн рублей. За победу на групповом этапе давали по 9,5 млн рублей. В плей-офф за каждый матч в «верхней сетке» клубам платили по 5,4 млн рублей, а за игры в «нижней сетке» — по 2,7 млн рублей.

За выход в полуфинал «Пути РПЛ» можно было получить 12,6 млн рублей, за выход в финал — 25,3 млн рублей, а за выход в Суперфинал — 50,6 млн рублей.

По итогам Кубка России «Краснодару» удалось заработать 155,2 млн рублей. Больше 100 млн рублей за участие в турнире, кроме «армейцев» и «быков», удалось получить только «Уралу» — 148,7 млн рублей, «Спартаку» и «Крыльям Советов» — по 103,1 млн рублей.

«Сочи» за участие в Кубке России получил 37,7 млн рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» по пенальти проиграл ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России. Решающая встреча FONBET Кубка России прошла 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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