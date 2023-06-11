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ФК «Краснодар» по пенальти проиграл ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-po-penalti-proigral-tsska-v-superfinale-fonbet-kubka-rossii
ФК «Краснодар» по пенальти проиграл ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России
Фото t.me/fckrasnodar

Решающая встреча FONBET Кубка России прошла 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Счет на 32 минуте игры с пенальти отрыл форвард ЦСКА Федор Чалов. На 50 минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял цифры на табло.

На 77 минуте матча за эмоциональность желтую карточку получил главный тренер «быков» Владимир Ивич.

Основное время игры между «Краснодаром» и ЦСКА в суперфинале завершилось вничью — 1:1. Поэтому победителя определила серия пенальти.

В основной серии Станиславу Агкацеву не забил защитник ЦСКА Мойзес Барбоза, а Игорю Акинфееву не смог забить полузащитник «быков» Батчи.

Не забил и нападающий краснодарцев Олусегун. В итоге счет по пенальти 6:5 в пользу ЦСКА, и Кубок России остается в Москве.

Теперь армейцы сыграют с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Игра пройдет 15 июля в Казани.

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