Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Телеведущего Александра Маслякова похоронили днем 11 сентября в Москве.

Церемония прощания прошла в концертном зале «Планета КВН».

Проститься с Масляковым пришли около 1,5 тыс. человек, в том числе Леонид Якубович, Константин Эрнст, Валдис Пельш, Константин Райкин, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Вадим Галыгин, Иван Абрамов, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Скулкина, Тина Канделаки, Сергей Писаренко и целые команды КВН.

Гроб с телом телеведущего провожали 10-минутными аплодисментами. У могилы на кладбище прошла панихида, близкие кинули по горсти земли на гроб.

Венок в числе других прислал и президент РФ Владимир Путин. Недалеко от могилы Александра Маслякова похоронены актриса Элина Быстрицкая, композитор Никита Богословский, актриса Людмила Гурченко, диктор Игорь Кириллов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бессменный руководитель и ведущий культовой телепередачи КВН Александр Васильевич Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Александра Маслякова.