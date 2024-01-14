Александр Старовойтов: в любом уголке мира спроси «Россия?», и скажут «Путин»

Руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов поддержал Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Старовойтов отметил, что Путина весь мир считает самым влиятельным политиком.

«На сегодняшний день Владимир Владимирович признан во всем мире самым влиятельным политиком, и мы этим гордимся. На специальной военной операции большое количество ребят носят шевроны с изображением нашего президента. И они идут до конца. Потому что он наш признанный лидер и никто кроме него. Владимир Владимирович — он самый влиятельный политик во всем мире. В любом уголке мира спроси «Россия?», и скажут «Путин», — подчеркнул руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оставить подпись в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина можно в 16 муниципалитетах в Краснодарском крае.

В штаб Владимира Путина уже начали доставлять подписные листы из всех регионов России.