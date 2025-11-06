Александр Полфунтиков из Горячего Ключа стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Спорт
06.11.2025 10:04
Кубанский спортсмен стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу, завоевав золото на соревнованиях, которые проходили в южноафриканском Дурбане.
В сумме трех упражнений — приседании, жиме лежа и становой тяге — спортсмен показал выдающийся результат 813 кг.
Его показатели:
- приседание — 330 кг,
- жим лежа — 203,5 кг,
- становая тяга — 280 кг.
Александр Полфунтиков завоевал три золотые медали и Кубок чемпионата, а также установил мировой рекорд в жиме лежа, подтвердив звание одного из сильнейших спортсменов планеты.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году Полфунтиков установил сразу два мировых рекорда на Кубке мира по пауэрлифтингу.
