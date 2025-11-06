Александр Полфунтиков из Горячего Ключа стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Кубанский спортсмен стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу, завоевав золото на соревнованиях, которые проходили в южноафриканском Дурбане.

В сумме трех упражнений — приседании, жиме лежа и становой тяге — спортсмен показал выдающийся результат 813 кг.

Его показатели:

приседание — 330 кг,

жим лежа — 203,5 кг,

становая тяга — 280 кг.

Александр Полфунтиков завоевал три золотые медали и Кубок чемпионата, а также установил мировой рекорд в жиме лежа, подтвердив звание одного из сильнейших спортсменов планеты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году Полфунтиков установил сразу два мировых рекорда на Кубке мира по пауэрлифтингу.

Читайте также: Овечкин забил 900-ю шайбу в карьере и побил рекорд матчей НХЛ.

Подпишись, здесь всегда интересно.