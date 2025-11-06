Овечкин забил 900-ю шайбу в карьере и побил рекорд матчей НХЛ

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз» прошел в ночь с 5 на 6 ноября.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу хозяев льда — «Вашингтон Кэпиталз». Одну из шайб в ворота соперников забросил капитан команды — российский хоккеист Александр Овечкин.

Для россиянина шайба стала юбилейной. Точным ударом Овечкин побил рекорд регулярных матчей НХЛ и стал первым хоккеистом с 900 шайбами за карьеру.

О достижении сообщил официальный канал медиа-команды Александра Овечкина в Telegram. Там отметили, что после успешного поражения ворот соперника лавка «Вашингтона» опустела. Вся команда «выбежала поздравить Ови».

«Александр Овечкин забросил свою 900-ю шайбу во втором периоде матча с «Сент-Луис Блюз» на третьей минуте», — отметили в пресс-службе хоккеиста.

Пока капитан «Вашингтона» праздновал свой победный бросок, его юбилейную шайбу пытался украсть вратарь «Сент-Луиса». Игроку пришлось вернуть игровой атрибут после того, как кражу заметил судья.

Это второй рекорд Александра Овечкина за год. В апреле этого года россиянин уже побил рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, забросив 895 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ. В апреле хоккеист стал самым результативным снайпером в истории Национальной хоккейной лиги США. После игры Овечкин выразил благодарность соотечественникам, тренерам и болельщикам.

