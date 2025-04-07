Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ

Президент России Владимир Путин 7 апреля поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением исторического рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Накануне форвард Овечкин превзошел достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу и став самым результативным снайпером в истории Национальной хоккейной лиги США. После игры Овечкин выразил благодарность соотечественникам, тренерам и болельщикам.

Поздравительную телеграмму от президента РФ к легендарному хоккеисту опубликовали на официальном сайте Кремля. Глава государства назвал достижение Овечкина выдающимся, подчеркнув, что это праздник для болельщиков в России и по всему миру.

«Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. В вашей насыщенной спортивной карьере победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея», — отметил Владимир Путин.

Президент также пожелал спортсмену здоровья, удачи и боевого настроя для покорения новых вершин, сообщает 360.ru.

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