Владимиру Путину подарили декоративных птиц, символизирующих российские бренды

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля провел встречу с главой Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной.

Во время встречи Вероника Никишина подарила Владимиру Путину двух деревянных птиц, символизирующих отечественные бренды.

Одну птицу украшает логотип программы «Сделано в России» в цветах триколора. Программа помогает российским компаниям продвигаться за границей. По словам главы РЭЦ, трехцветная птица олицетворяет партнерство центра с агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

«Мы формируем узнаваемость нашей продукции: маркируем такой птицей и продукцию, и электронные виртуальные полки под зонтичным брендом «Сделано в России», и павильоны», — рассказала Вероника Никишина.

Вторую птицу расписали мастера нижегородского бренда «Хохлома» в традиционном стиле, но обновленном дизайне. Эта птица является символов укрепления индивидуальных брендов российских компаний.

Владимир Путин поблагодарил главу РЭЦ за тематические подарки, сообщает ТАСС.

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