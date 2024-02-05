Два мировых рекорда установил житель Кубани на Кубке мира по пауэрлифтингу

Соревнования по пауэрлифтингу WPC-2024 стартовали в Шарм-эль-Шейхе.

Россию представляет спортсмен из Горячего Ключа Александр Полфунтиков. Первый рекорд мира он установил в приседании со штангой 355,5 кг.

В жиме лежа кубанский спортсмен поднял 200 кг, в становой тяге — 290 кг. Сумма троеборья составила 845 кг и стала еще одним мировым рекордом, который установил житель Горячего Ключа.

В течение 7 лет рекорды в данных категориях принадлежали испанцу Даниелю Мартинесу, сообщает Telegram-канал «Горячий Ключ News».

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