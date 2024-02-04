На первенстве России по самбо кубанские спортсмены завоевали 8 медалей

Турнир проходил с 1 по 4 февраля во Владивостоке. За медали и путевки на Первенство Европы и мира боролись более 800 самбистов в возрасте от 16 до 18 лет.

Кубанские спортсмены завоевали на первенстве 8 медалей: 3 золотых и 5 серебряных.

«Кубань является одним из лидеров по развитию национального вида спорта благодаря всесторонней и многоступенчатой подготовке самбистов с юного возраста, а также профессиональному тренерскому составу. Сейчас в крае работает 78 спортивных отделений по самбо, а в состав национальной сборной России входит более 40 человек», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

Обладатели серебряной медали отправятся на континентальное первенство, а золотой — на мировое.

По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, на Кубани для развития и популяризации самбо действует программа наставничества. Учителям физкультуры оказывают помощь более 70 наставников в 37 районах края.

В регионе работает общественная организация «Федерация самбо и дзюдо Краснодарского края», спортшкола олимпийского резерва по самбо и дзюдо и спортшкола олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.