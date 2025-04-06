Акцию «Тотальный диктант» провели в Сириусе. Фоторепортаж

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В Сириусе 5 апреля состоялась акция «Тотальный диктант», участниками которой стали около 1 тыс. человек.

«Тотальный диктант» — всемирная просветительская акция для тех, кто любит русский язык и стремится к повышению грамотности. ФТ «Сириус» стала столицей «Тотального диктанта» в текущем году.

Главной площадкой стал Научно-технологический университет «Сириус». Для диктанта выбрали текст о путешествиях и палеонтологической экспедиции писательницы, журналистки и радиоведущей Марины Москвиной. Она лично прочла текст участникам акции.

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