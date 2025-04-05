Интерактивный музей «Поезд Победы» 4 апреля прибыл в Сочи. Фоторепортаж

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Торжественная встреча состава прошла 4 апреля на перроне сочинского вокзала.

В церемонии встречи музея «Поезд Победы» приняли участие глава Сочи Андрей Прошунин. Творческие коллективы курорта подготовили театрализованный пролог.

Экспозиция будет доступна на железнодорожном вокзале Сочи в течение 2 дней: 4 и 5 апреля с 10:00 до 18:00. Посетить «Поезд Побед» можно бесплатно.

Планируется, за два дня передвижной иммерсивный музей увидят более 4 тыс. жителей и гостей Сочи. Выставку также посетят организованные группы школьников и студентов, участников наших военно-патриотических клубов.

«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей о Великой Отечественной войне и первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся железнодорожном составе. Десять тематических вагонов рассказывают о разных периодах Великой Отечественной войны. Выставочную экспозицию дополняет мультимедийное сопровождение.

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