Работы военного фотографа Евгения Халдея представят на выставке в Краснодаре

В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко проходит предпоказ выставки военного фотокорреспондента Евгения Халдея, приуроченной к 80-летию Великой Победы.

Как рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова, Евгений Халдей работал военным корреспондентом и документировал события с фронта во время Великой Отечественной войны с начала боевых действий до победного мая 1945 года.

«Он участвовал в освобождении Севастополя и Новороссийска, а также сопровождал советских солдат в Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии и Венгрии. Среди его знаменитых работ — «Регулировщица», «Знамя Победы» и «Подписание капитуляции фашистской Германии»», — написала Минькова в Telegram.

Помимо военной хроники, посетители выставки смогут ознакомиться с послевоенными работами мастера — репортажами из различных регионов СССР и зарубежья, отражающими восстановление городов, развитие промышленности и повседневную жизнь людей после войны.

«Выставка посвящена Году защитника Отечества и будет проходить с 4 по 11 мая в Краснодарском краевом художественном музеи имени Ф.А. Коваленко. Посетить ее можно в том числе по «Пушкинской карте», — добавила замглавы Кубани.

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