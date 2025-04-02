Премьерный показ вокального спектакля «Это, девочки, война» прошел в КГИК

Студенты факультета телерадиовещания и театрального искусства Краснодарского государственного института культуры представили взгляд современных девушек на события 83-летней давности.

В основе постановки лежит путешествие по дням Великой Отечественной войны. Каждая смена слайда — это не просто переход на 50-100 дней вперед, а рассказ о людях, их переживаниях, маленьких радостях и главное — о надежде.

Также в спектакле режиссеры затронули тему нелегкой женской судьбы. Каждая девушка смогла погрузиться в материал и в сценический образ.

«Для меня невероятная честь принимать участие в этом концерте. Потому что я понимаю, о чем я пою», — поделилась студентка 3 курса КГИК Ирина Ольховая.

«Эта тема не будет забыта никогда. И мы готовы проносить через года всю ту память и ту боль, что испытали наши предки», — подчеркнула студентка 3 курса КГИК Ксения Гриценко.

По словам постановщиков, главная цель спектакля, объединившего два времени: сегодняшние дни и период Великой Отечественной войны, напомнить молодому поколению, что ничего не должно быть забыто.

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