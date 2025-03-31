Адлерские чтения прошли на площадке Российского общества «Знание» в Сочи

Тема всероссийской научно-практической конференции в этом году — «Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне».

«Конференция состоялась благодаря «Грантам губернатора Кубани». Это программа, которая за последние три года позволила профинансировать НКО на 1 млрд рублей. Только в этом году грантовая корзина составляет порядка 600 млн рублей», — отметил советник губернатора Краснодарского края, председатель регионального отделения Общества «Знание» Андрей Зайцев.

Научный форум охватывает широкий спектр тем, связанных с историческим наследием Победы: изучение ее значения и влияния. Здесь поднимаются актуальные вопросы российской истории и патриотизма.

«Сложно переоценить значение столь масштабного события — сегодня у нас открытие 40-х Адлерских чтений. Это уникальная площадка, которая консолидирует лучших ученых различных областей гуманитарной сферы и не только. Принимают участие специалисты из порядка 40 регионов РФ, а также из других стран. Фундамент конференции — лекторы Российского общества «Знание». Проблемы, которые поднимаются на мероприятии, имеют первостепенное значение. Конференция внесет свой вклад в развитие науки на Кубани», — сказал директор филиала Российского общества «Знание» в Краснодарском крае Роман Марченко.

«Тематика задана достаточно глобальная, подобраны известные спикеры. Важно сохранять истинную память — правду о Великой Отечественной войне для настоящих и будущих поколений», — подчеркнул советник губернатора Еврейской автономной области Сергей Баланец.

Организаторами сессии выступили Совет при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека, Российское общество «Знание», Краснодарская региональная просветительская общественная организация «Знание» и Кубанский госуниверситет. Адлерские чтения проводятся с 1995 года и ежегодно привлекают внимание не только российских ученых и практиков, но и зарубежных специалистов.

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