Акция «Бессмертный полк» в Краснодарском крае пройдет в онлайн-формате

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 27 марта в своих соцсетях рассказал о том, как пройдет «Бессмертный полк» в регионе в этом году.

Глава Краснодарского края отметил, что формат любых массовых мероприятий должен определяться исходя из требований безопасности.

«К сожалению, в этом году проводить первомайские шествия мы не сможем. Угроз не стало меньше, и мы не должны терять бдительность. Поэтому традиционную акцию «Бессмертный полк» по опыту прошлых лет проведем онлайн», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор Кубани подчеркнул, что День Победы — праздник, важный для каждого, поэтому в районах края 80-летие Победы должно пройти ярко и торжественно. У дома каждого ветерана Великой Отечественной войны организуют концерты.

По решению Минобороны России 9 мая в Новороссийске пройдет парад Победы.

«Организуем прямую трансляцию на краевом канале. А с 5 по 12 мая в каждом муниципалитете у Вечного огня будут нести вахту памяти участники Поста № 1», — добавил Кондратьев.

Читайте также: в Пасхальную ночь общественный транспорт на Кубани будет работать до 5:00. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания совбеза поручил обеспечить доступность транспорта в ночь с 19 на 20 апреля, когда кубанцы отправятся на пасхальные службы.

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