В Пасхальную ночь общественный транспорт на Кубани будет работать до 5:00

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания совбеза поручил обеспечить доступность транспорта в ночь с 19 на 20 апреля, когда кубанцы отправятся на пасхальные службы.

На совещании с правоохранителями и главами муниципалитетов обсудили вопросы безопасности на предстоящих православных и майских праздниках.

Глава Кубани отметил, что на Пасху, 20 апреля, должны круглосуточно дежурить сотрудники полиции и казаки.

«Важно, чтобы работал общественный транспорт. Поручил главам районов продлить время его работы до 5:00, а где необходимо — организовать дополнительные маршруты», — добавил он.

Также меры безопасности усилят к Радонице, которая будет 29 апреля. Губернатор поручил главам городов и районов предусмотреть дополнительный транспорт на кладбища.

«Подъезды к кладбищам должны быть свободные, на местах необходимо заранее продумать организацию движения. Синхронизировать дорожные и пешие маршруты», — отметил Кондратьев.

В регионе действует средний уровень реагирования, введенный указом президента. Поэтому участники совещания решили не проводить Первомайские шествия в День весны и труда по аналогии с прошлыми годами.

Глава краевой столицы Евгений Наумов сообщил, что город готов к проведению православных и майских праздников.

«Органами внутренних дел будет проведена организация дорожного движения. Мы понимаем, что большие потоки транспорта пойдут на кладбище, соответственно, в ручном режиме регулируем эти направления», — подчеркнул он.

По его словам, на Радоницу к городским кладбищам будут организованы дополнительные автобусные рейсы.

Мэр Сочи Андрей Прошунин доложил, что город уже принял свыше 1,4 млн гостей. На майские праздники ожидают более 350 тыс. человек. В некоторых востребованных отелях и санаториях загрузка составит свыше 90%. По его словам, к 1 Мая в городе-курорте запланированы около 50 культурных и спортивно-массовых мероприятий. Правоохранители обеспечивают общественную безопасность.

«С 30 апреля по 10 мая на улицах города предусмотрено увеличение плотности нарядов полиции силами УВД, Росгвардии, казаками и народными дружинниками. Все места проведения мероприятий будут обследованы кинологическими расчетами», — добавил глава Сочи.

В этом году в регионе при подготовке к Пасхе и Радонице, а также к празднованию Дня Победы в охране правопорядка будет задействовано порядка 7 тыс. представителей Кубанского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме того, с 5 до 12 мая Почетный караул будет нести Вахту Памяти у Вечного огня в Краснодаре.

На заседании также обсудили проведение военного парада в День Победы. По решению Минобороны страны, он пройдет в Новороссийске. Определен также формат Бессмертного полка, как и в прошлые годы — его проведут в онлайн-режиме.

Губернатор отметил, что ограничения на число участников мероприятий не должны испортить атмосферу праздников. Особое внимание он поручил уделить ветеранам.

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