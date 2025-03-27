Кондратьев поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 марта в соцсетях поздравил с профессиональным праздником сотрудников, военнослужащих и ветеранов войск национальной гвардии России.

Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край — один из самых благополучных и безопасных регионов страны, и в этом есть заслуга личного состава Росгвардии.

«Они контролируют оборот оружия, ведут борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом. В зоне их внимания находятся сотни стратегических объектов по всему краю. По первому сигналу тревоги незамедлительно приезжают на место — в прошлом году на происшествия реагировали более 60 раз в день. Знаю, многие из них сейчас находятся в зоне спецоперации и успешно решают боевые задачи. От имени жителей Кубани благодарен всем работникам ведомства за службу», — написал губернатор Кубани в своем Telegram-канале.

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