Вениамин Кондратьев поздравил с 75-летием Сергея Лаврова

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 75 лет. С днем рождения его поздравил губернатор Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев направил ему телеграмму.

«Ваше умение аргументированно излагать позицию России по ключевым вопросам, чувствовать ситуацию, грамотно расставлять акценты, опираясь на исторически достоверные факты, вести дискуссию в конструктивном ключе на протяжении многих лет позволяют вам играть значимую роль в выстраивании крепких, взаимовыгодных и разносторонних международных отношений нашей страны», — пишет глава региона.

Губернатор отметил, что опыт и профессионализм Лаврова востребованы в проведении с иностранными коллегами переговоров и стратегически важных встреч, на которых принимаются важные для суверенного развития России решения. Вениамин Кондратьев пожелал главе ведомства дальнейших успехов в многоплановой деятельности в интересах страны, а также счастья, крепкого здоровья и неиссякаемых сил на долгие годы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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