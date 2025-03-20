Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана Людмилу Рябыш из Каневского района

Ветерану Великой Отечественной войны из Каневского района Людмиле Васильевне Рябыш 20 марта исполнился 101 год. С днем рождения в своих соцсетях ее поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, что Людмила Васильевна ушла на фронт добровольцем после того, как в 1942 году окончила медицинские курсы. Она выносила из-под вражеских бомбежек раненых и лечила их.

«Каждый бой ее стрелковой дивизии вспоминает со слезами на глазах. Навсегда в ее памяти осталось форсирование Днепра в районе города Канева в 1943-м, освобождение Беларуси и Польши», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

По воспоминаниям ветерана, она провела на передовой до окончания войны, а 5 мая 1945 года ее наша дивизия вошла в Берлин. Когда все добрались до Рейхстага, Рябыш и остальные стали писать свои фамилии на его стена. А когда узнали о Победе, люди буквально прыгали от счастья.

Позже, в 1957 году, Людмила Васильевна переехала вместе с мужем на Кубани. Здесь начала работать закройщицей в сельпо, много лет посвятила совету ветеранов Каневского района.

Награждена орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

«Желаю Людмиле Васильевне крепкого здоровья, благополучия и добра!», — добавил Кондратьев.

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