Вениамин Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана Щукина из Краснодара

Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Щукину из Краснодара 18 марта исполнился 101 год. С днем рождения в своих соцсетях его поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал, что на фронт Александра Кирилловича призвали в 1942 году — он попал в противотанковую роту. Принимал участие в боях под Смоленском, воевал на Курской дуге. В 1944 году Щукин также освобождал Польшу, а в 1945-м — штурмовал Берлин.

Во время одной из битв Алексея Кирилловича контузило, и его направили в госпиталь города Бернау. Там он и встретил Победу. А после войны переехал в Краснодар и устроился работать строителем.

Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и юбилейными наградами.

«Желаю уважаемому ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и счастья!», — написал Кондратьев в Telegram.

Ранее глава региона поздравил с днем рождения двух ветеранов Кубани — Лидию Новикову из Сочи со 100-летием, а Алексея Асанина из Армавира ― со 101-летием.

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