Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Аэропорт Сочи возобновил прерванную из-за непогоды работу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroport-sochi-vozobnovil-prervannuyu-iz-za-nepogody-rabotu
Аэропорт Сочи возобновил прерванную из-за непогоды работу
Фото pixabay.com

Экипажи самолетов уже начали совершать посадки. Первые два борта возвращаются с запасного аэродрома.

В аэропорту создали оперативный штаб, установили дополнительные кулеры и усилили контакт-центр, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за непогоды 9 самолетов, летевших в Сочи, отправили на запасные аэродромы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями и действующим штормовым предупреждением аэропорт Сочи работал по фактической погоде. Также в Сочи задержали поезда из-за упавших на контактную линию деревьев.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях