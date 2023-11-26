Аэропорт Сочи возобновил прерванную из-за непогоды работу

Экипажи самолетов уже начали совершать посадки. Первые два борта возвращаются с запасного аэродрома.

В аэропорту создали оперативный штаб, установили дополнительные кулеры и усилили контакт-центр, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за непогоды 9 самолетов, летевших в Сочи, отправили на запасные аэродромы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями и действующим штормовым предупреждением аэропорт Сочи работал по фактической погоде. Также в Сочи задержали поезда из-за упавших на контактную линию деревьев.