Из-за непогоды 9 самолетов, летевших в Сочи, отправили на запасные аэродромы

В связи с неблагоприятными метеоусловиями и действующим штормовым предупреждением аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

Для безопасности пассажиров командиры 9 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы. По всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров всех рейсов.

Кроме того, в связи с уходом самолетов на запасные аэродромы будут задержаны рейсы, запланированные из Сочи. В случае задержке пассажиров обеспечат питанием и водой, а также разместят в гостиницах. Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды.

Ожидающих свой рейс в терминале аэропорта просят следить за табло, уважительно относиться к другим пассажирам, не занимать сидения вещами и уступать места женщинам, детям и пожилым людям, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ожидаемый небывалый шторм в Черном море начнется вечером 26 ноября.