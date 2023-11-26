Ожидаемый небывалый шторм в Черном море начнется вечером 26 ноября

Начнется шторм в 18:00 — высота волн будет достигать 5-8 м.

По данным мониторинговой системы Poseidon, пик шторма ожидается с 21:00 до 0:00 — в Крыму волны могут превысить 10 м.

К утру шторм перейдет к берегам Краснодарского края — около 6:00 в Новороссийске и Геленджике высота волн достигнет 8 м. К 9:00 непогода немного стихнет, но море все равно останется неспокойным.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер до 35 м/с ожидается 26 и 27 ноября на Черноморском побережье. В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение.