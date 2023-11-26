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Поезда задержали в Сочи из-за упавших на контактную линию деревьев

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poezda-zaderzhali-v-sochi-iz-za-upavshih-na-kontaktnuyu-liniyu-derevev
Поезда задержали в Сочи из-за упавших на контактную линию деревьев
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Из-за сильного ураганного ветра несколько деревьев упали на контактную линию железнодорожных путей.

В связи с этим движение пассажирских поездов задержано. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Очевидцы сообщают, что в Лазаревском районе на ж/д пути вынесло конструкции с берега. Задержка поездов составит около двух часов.

Кроме того, в Адлере дерево упало на остановку, на которой находились люди. Никто не пострадал.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за непогоды 9 самолетов, летевших в Сочи, отправили на запасные аэродромы.

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