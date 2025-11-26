Аэропорт Геленджика возобновил работу после отмены опасности БПЛА

Утром 26 ноября сняли дополнительные ограничения на работу аэропорта Геленджика.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в среду около 3:00. Об их отмене сообщили в 6:30.

«Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 8:30. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 25 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили во вторник около 22:25. Гражданам рекомендовали избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

В Новороссийске в ночь на 26 ноября снова звучала сирена. Опасность атаки в приморском городе отменили утром 26 ноября.

