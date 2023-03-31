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8 советских мультиков, над которыми плачут взрослые

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8 советских мультиков, над которыми плачут взрослые
8 советских мультиков, над которыми плачут взрослые

Мультфильмы — одна из тех хороших вещей, которые нам в наследство оставила советская эпоха. Но есть ряд советских мультфильмов с душераздирающим или сентиментальным, а порой даже трагично-поучительным сюжетом, которые заставляют плакать даже взрослых.

Может быть, их стоит пересмотреть самому или показать подрастающему поколению.

Серая шейка

Мультфильм 1948 года по мотивам рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка. Уточка по имени Серая шейка встала на защиту зайчика от хитрой и коварной лисы. Лиса повредила ей крыло, и уточка не смогла улететь на зимовку в теплые края. От расправы Серую шейку спасли ее новые друзья — заяц и глухарь. Добрая история о взаимовыручке на все времена.

Варежка

Немой кукольный мультфильм 1967 года. Поучительная история о том, как иногда необходим ребенку четвероногий друг. Одна девочка мечтала о собаке и взяла у соседей щенка, который тут же сделал лужу в квартире, и мама вернула его. Девочка начала представлять, что ее варежка — собака, в ее мечтах она превратилась в живого щенка, но вскоре снова стала варежкой. Тогда девочка пыталась оживить друга, напоив молоком. Это увидела мама и решила вернуть дочке щенка.

Пингвины

Мультфильм 1968 года. Пожалуй, одна из травм детства советских детей. Мультик рассказывает историю пигвина Пингвина, который со всей отцовской любовью и нежностью высиживал яйцо. Однажды он отлучился и попросил приятеля приглядеть за яйцом. Но тот уснул и упустил яйцо в море.

Ничего лучше он не придумал, как заменить яйцо похожим камнем. Первый удар мультфильма — когда у всех вылупились птенцы, а у Пингвина нет. Но он упорно продолжал высиживать. Когда все отправились в теплые страны, он поплыл со всеми, конечно, взяв с собой этот тяжеленный камень. Он тянул отца на дно, и Пингвин погиб, спасая, как он думал, своего невылупившегося птенца.

Верните Рекса

Пронзительная история 1975 года о дружбе мальчика и собаки по кличке Рекс. Пес спас ребенка с отколовшейся льдины, но сам скончался в ветбольнице. Родители не сообщают мальчику об этом и просят доктора об этом же. Тогда ребенок начинает названивать ветеринару с просьбой вернуть ему его друга Рекса, представляясь то министром, то «самым главным судьей». Видя все это, ветеринар забирает у одного пьяницы-живодера щенка. Доктор привез его мальчику и признался, что Рекс умер. Ребенок принимает смерть старого друга и называет щенка Рексом.

Необычный друг

Мультфильм 1975 года о необычной дружбе — мальчика с носорогом. Однажды мальчик Леша задался вопросом, можно ли дружить с носорогом. Эта мысль так завладела им, что он даже не мог сосредоточится на уроках. Видя это, учительница посоветовала Леше пойти в зоопарк.

Там мальчик знакомится с носорогом по имени Носик, и завязалась эта необычная дружба. Зимой Леша заболел и не смог прийти к другу, носорог загрустил. Более того, когда все звери в зоопарке перебрались на зимовку в теплые жилища, он остался ждать на холоде. Конечно, Леша прибежал и уговорил Носика перейти в новую «квартиру».

Северная сказка

Рисованный мультфильм 1979 года. Поучительная история о том, как важно заботиться о своих родителях, помогать им и уделять внимание. Одинокая мать работала с утра до вечера, а трое ее сыновей играли и баловались, не помогая в домашних заботах. Однажды, когда мама заболела, сыновья даже не заметили этого. Вернувшись вечером с игр и прогулок домой, они увидели, что мама превратилась в птицу и улетела.

Мама для мамонтенка

Рисованный мультфильм 1981 года. Светлая и добрая история о том, что чужих детей не бывает. Трогательное повествование о поиске мамонтенком своей мамы с хэппи-эндом. Есть и постоянная отсылка к тому, как важна помощь сочувствующих друзей, ведь на протяжении всех поисков мамонтенку помогали разные друзья-животные.

Поморская быль

Душераздирающий сюжет и по-настоящему тяжелый мультфильм 1987 года. Закадровая озвучка — легендарный советский актер Евгений Леонов. Два брата-помора возвращаются домой с промысла. На ночлег останавливаются на островке, но их лодку уносит в море. Братья мужественно принимают неизбежную смерть и по старому поморскому обычаю вырезают себе могильную доску с извещением, кто они и откуда. Младший брат прожил 6 недель, после погиб и старший.

 

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Автор:

Алексей Куликов

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