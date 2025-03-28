35 очень взрослых и жизненных цитат из «Смешариков»

«Смешарики» изначально задумывались как детский мультфильм, который учит малышей быть добрыми, честными, храбрыми и понимающими.

Но потом «Смешариков» случайно посмотрели взрослые и поняли, что мультфильм не такой уж детский — там много действительно умных мыслей, о которых мы, взрослые, иногда почему-то забываем.

Поэтому даже самым серьезным взрослым порой стоит немного отвлечься от своих важных дел и посмотреть пару серий или хотя бы почитать цитаты главных героев.

Совунья

Совунья — домохозяйка в возрасте: она умеет не только вкусно накормить всех гостей и вылечить их от всех болезней, но и подобрать правильные слова, которые согреют душу.

«Нельзя так близко принимать к сердцу всякие винтики-шпунтики… Оно может не выдержать. С этим не шутят, это же здоровье. Ты истерзал свое несчастное сердце нелепыми переживаниями».

«Рецепт хорошего отдыха №1: лечь на травку, раскинуть крылья и лежать, лежать, лежать…»

«Я в детстве тоже хотела иметь волшебную палочку, чтобы сразу стать старенькой, как моя бабушка, получать пенсию и ничего не делать. Хорошо, что у меня не было волшебной палочки».

«Твоя наука — полная ерунда! Чего из-за нее волноваться? Если ты не откроешь какую-нибудь молекулу, ее обязательно откроет кто-то другой. А вот если с нервами что-то случится, никто к тебе не придет и не скажет: «Возьми, дружок, пучок моих нервишек, а то, кажется, у меня лишние!»

Лосяш

Несмотря на то, что Лосяш ученый в нескольких областях (в основном — в астрономии), в его арсенале много умных философских фраз, заставляющих задуматься.

«Это не нормально — гасить свои эмоции. Не нормально и ужасно скучно».

«Когда-нибудь все находят равновесие между страстями и равнодушием».

«В вопросах дружбы размер не имеет значения».

«Видишь ли, некоторые, не побоюсь этого слова, лоси нагло полагают, что все вопросы нужно решать не путем умственных состязаний, а через рога — мол, у кого рога больше, тот и прав».

«Такой вот парадокс: мы совершаем подвиги для тех, кому до нас уже нет дела, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов».

«О, друг мой наивный, если бы миром правили только те, кто это умеет!»

«— Убирай — не убирай, а второй закон термодинамики не отменишь… Это необратимый процесс. Чем больше мы суетимся — тем больше хаоса».

Копатыч

В одной из серий Нюша сказала про Копатыча «Если бы полено говорить умело, оно бы тоже про себя сказало, что «очень спокойное». Копатыч действительно не особо многословен, но иногда тоже говорит правильные и важные вещи.

«Если честно, то в жизни мне повезло лишь однажды: когда я встретил вас — моих друзей».

Крош

Этот бойкий кролик, мечтающий вырасти и о морковке, периодически блещет по-настоящему глубокими фразами.

«Солнце светит — хорошо, не светит — тоже хорошо, я сам себе солнце».

«Нельзя насильно заставить кого-то измениться, даже если он сам об этом просит. В конце концов, если ты созрел, то сможешь измениться и без посторонней помощи, сам».

«Если друг настоящий, то он не бросит. А если не настоящий, то и волноваться не о чем».

«— Если мы выживем, нам будет все нипочем! — А если нет? — Давайте о скучном сейчас думать не будем!»

Ежик

Ежик часто молчалив, но очень начитан и умен, о чем говорят его яркие цитаты.

«— Самый полезный опыт, это познать не свой характер, а характер своего друга, и вовремя сделать выводы. Или ноги».

«Ты — раритет, я — раритет. Выходит, мы с тобой какая-то своеобразная коллекция…»

«— Привет, Ежик! Как дела? — Даже не знаю, что тебе ответить. Вдруг я не хочу, чтобы все знали, как у меня дела! Вдруг я вообще больше не хочу о себе ничего рассказывать. Скажешь что-нибудь, а потом неизвестно еще как это тебе отзовется. Поэтому говорить лучше о чем-нибудь постороннем. О погоде… Хорошая погода, ветра нет. Солнце, солнце, солнышко!»

Нюша

Иногда кажется, что Нюша — маленькая девочка, которая говорит только глупости, а взрослые Совунья, Лосяш и Кар-Карыч наставляют ее на правильный путь, но порой и эта девочка формулирует действительно важные вещи для недогадливых взрослых.

«То получаешь не совсем то, что хочешь; то получаешь, а уже не хочешь; а то и вовсе не знаешь, чего хочешь на самом деле».

«Это ведь любить на расстоянии сложно, а поссориться запросто».

«А вдруг наши чувства — это тоже неисправность, просто сбой в механизме, который можно починить? И тогда у всех будет… Все в порядке?»

Бараш

Бараш — один из главных философов среди Смешариков: он задумывается о смысле жизни, эмоций, действий и всего происходящего вокруг, при этом умеет эти смыслы находить.

«Почему я должен делать вид, что мне хорошо, когда мне в действительности плохо?»

«Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть. А порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот, какой смысл умываться по утрам? Чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл БЫТЬ по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был, но куда-то затерялся».

«Всегда где-то что-то случается, только одним хватает ума понять это, а другим нет. Всегда где-то кто-нибудь да болен, где-то кто-нибудь да обижен, возможно даже голоден и обделен. Я сижу здесь и понимаю это».

«Спокойно! Я свое отстрадал».

«Зачем нужна вселенная, в которой нет чуда?»

Кар-Карыч

У этого персонажа наравне с Барашем самые длинные монологи — за опытом прожитых лет он размышляет о своем прошлом, одиночестве, пройденных ошибках и месте каждого в этом мире.

«Очень трудно жить, думая о каждой ошибке, которую ты совершил, поэтому все плохое забываешь, а помнишь только хорошее — очень удобно, но от себя не уйдешь».

«Все взрослые, которые не могут похвастаться тем, что с каждым годом прыгают выше и бегают быстрее, знают, что день рождения — праздник неоднозначный. Трудно поверить, но иногда его отмечать даже совсем не хочется. Не хочется никого приглашать, ну если только чтоб все пришли сами. Как бы невзначай».

«Все мы иногда чувствуем одиночество. Нам не хватает собеседника, но это не значит, что мы одиноки на самом деле. Рядом с нами всегда есть тот, кто может понять наши переживания, выслушать нас, что-то подсказать. Как правило, одиночество и пустота вокруг нас — это плод нашего воображения. А на самом деле вокруг нас жизнь бьет ключом, в ожидании, когда мы вольемся в ее шумный и свежий поток».

«Нет, серьезно! Существуют проблемы, масштаб которых, кроме тебя, никто не замечает. Понимаешь, никто! Все живут в своих маленьких мирках, в своих раковинах, которые выстроили вокруг себя по своему образу и подобию. Но существуют же вопросы планетарного масштаба! Вселенского! И как достучаться с этом вопросами через стенки раковин?»

Пин

Пин плохо говорит по-русски, но даже он уже прочувствовал настоящую русскую душу, поэтому говорит поистине важные вещи.

«Эх… Хорошо, когда дети вырастают и начинают ездить туда-сюда, много смотреть, много видеть. Но не каждый папа сможет ездить со своим чадом. Приходится оставаться, эх… И ждать, когда он приедет обратно хоть на чуть-чуть. Биби! Где бы ты не быль, папа всегда мисленно с тобой. Я постоянно думайт о тебе и очень скучать…»

«И тогда я понимайт, что если сегодня у тебя есть все пирожные мира, но нет любимый дело, то завтра останутся только воспоминания о грязный посуда. Художник должен быть голодный».

И если вы думаете, что персонажи на этом закончились, то вы забыли про одного очень важного героя — рассказчика, который в основном остается за кадром, но в некоторых сериях общается с остальными героями.

«Кто бы что ни говорил, но все мы особенные и неповторимые. И большое счастье, что, несмотря на всю нашу разность и непохожесть, мы можем понимать друг друга. Почему же когда вдруг этот мир мы начинаем понимать гораздо лучше других, возникает недопонимание?»

«Все имеет свойство приходить к концу, и наши способности — не исключение. Но, как правило, они уходят, а мы еще какое-то время остаемся».

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