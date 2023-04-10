25 лет спустя: как сейчас выглядят звезды сериала «Дикий ангел»

Сериал «Дикий ангел» вышел на экраны в 1998 году. Он сразу стал популярным и покорил сердца миллионов зрителей не только в Аргентине, но и по всему миру — сериал транслировали более чем в 80 странах.

В России любовную историю Милагрес и Иво Ди Карло полюбили особенно, а некоторые каналы показывают ее и сейчас. Как же сложилась жизнь актеров спустя четверть века?

Наталия Орейро — Милагрос

Именно «Дикий ангел» прославил 21-летнюю Наталию Орейро на весь мир. Еще во время съемок актриса записала дебютный музыкальный альбом, после завершения сериала — еще один и отправилась с ними в гастрольный тур.

Наталия снялась в 58 фильмах и сериалах, в том числе «Ты — моя жизнь» и «В ритме танго». В 2014 году она приехала в Россию с туром «Наша Наташа», в ходе которого объехала 19 городов.

В 2001 году Орейро вышла замуж за рок-музыканта Рикардо Мольо, в 2012 году — родила сына. В 2021 году актриса получила российское гражданство. Сейчас Наталии Орейро 45 лет.

Факундо Арана — Иво

Первой работой в карьере 23-летнего Факундо стала роль Леонардо в мелодраме «Черная жемчужина», однако настоящую популярность принесла главная роль в «Диком ангеле».

В 2002 году актер отправился путешествовать по Аргентине, а в 2004 году возобновил работу в кино — он снялся в сериалах «Падре Корахе», «Лицемеры», «Маленькая Виктория». Всего снялся в 37 фильмах и сериалах, в том числе «Ты — моя жизнь» вместе с Орейро.

В 2007 году Факундо женился на модели Марии Сусини — пара воспитывает троих детей. Сейчас Факундо Арана 51 год. В кино он практически не снимается — сосредоточился на музыкальной карьере, часто гастролирует и записывает новые песни.

Габриела Сари — Глория

Роль лучшей подруги Милли — Глории, стала второй работой для актрисы. После яркой роли в «Диком ангеле» Габриеле посыпались предложения — сейчас на ее счету 29 фильмов и сериалов.

Сейчас Габриела Сари работает моделью, занимается живописью и пением. В 2014 году она вышла замуж за журналиста Дариана Шиймана, пара воспитывает дочь Донну. Габриеле Сари 46 лет.

Виктория Онетто — Лина

Роль горничной Лины, подруги Миларгос была далеко не первой в кино, однако стала самой яркой в истории кинокарьеры Виктории Онетто. На ее счету 27 фильмов и сериалов, в том числе «Искрящаяся любовь» и «Влюбленные в танго», однако сейчас актриса чаще играет в театре, а также является секретарем по культуре в муниципалитете Авельянеда.

Кроме того, Виктория Онетто имеет ученую степень по управлению и политике в области культуры и коммуникации Латиноамериканского факультета социальных наук.

В 2010 году после 8 лет отношений Виктория вышла замуж за продюсера, музыканта и композитора Хуана Бласа Кабальеро. В 2006 году у пары родилась дочь Ева. Сейчас Виктории Онетто 49 лет.

Пабло Новак — Бобби

Как и большинство актеров сериала, Пабло Мидник (настоящее имя актера) стал известен на весь мир после «Дикого ангела». На его счету 24 фильма и сериала.

Актер женат на Андреа Кембелл, супруги воспитывают сына и дочь. Пабло Новак играет в театре, сам ставит спектакли и пишет пьесы как драматург, а также увлекается музыкой — он записал несколько альбомов, работает на радио. Сейчас актеру 58 лет.

Сегундо Сернадас — Пабло

Актер получил известность благодаря сериалам «Богатые и знаменитые» и «Модели 90-60-90». В «Диком ангеле» Педро Сернадас (настоящее имя артиста) сыграл Пабло — отчужденного кузена Иво, который после аварии оказался прикован к инвалидному креслу.

Всего актер снялся в 22 картинах, а в 2017 году начал интересоваться политикой и ушел из кино. Сейчас он занимается общественной деятельностью в аргентинском городе Тигре. В 2004 Сернадас женился на актрисе Джанелле Нейра, спустя 5 лет у пары родился сын, однако в 2011 году брак распался.

В 2018 году актер женился второй раз на Софии Браво, у них родилась дочь. Сейчас Сегундо 51 год.

Фернанда Мистраль — Луиса

Актриса Фернанда Мистраль, сыгравшая роль Луисы, матери Иво и Виктории, начала карьеру задолго до выхода сериала — в 1950-х годах. В ее фильмографии более 40 работ, в том числе «Лусия», «Просто Мария» и «Что такое осень?».

Много лет Фернанда работала на радио, в Большом телетеатре. Сейчас актрисе 88 лет.

Вероника Виейра — Виктория

После роли Вики, капризной младшей сестры Иво, карьера Вероники Виейра практически сошла на нет. Актриса снялась в шоу «Провинциалка» и «Телохранитель», а также была ведущей телешоу «Идеальная пара». Всего у Виктории 12 ролей в кино и сериалах.

Виктория Виейра в разводе, у нее двое детей. Сейчас актрисе 53 года.

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