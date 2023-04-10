«Вызов»: когда выйдет фильм, который снимали в космосе

Для съемок фильма «Вызов» о торакальном хирурге, отправившейся на МКС для спасения космонавта, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на борту Международной космической станции в октябре 2021 года.

В кадре появляются космонавты Антон Шкаплеров — командир корабля, который доставил мини-съемочную группу на борт МКС, Олег Новицкий — космонавт, нуждающийся в операции, и Петр Дубров. В фильме также задействованы Владимир Машков, Милош Бикович, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин и Александр Балуев.

Когда выйдет?

Первый в истории художественный фильм, снятый в космосе, выйдет в широкий прокат 20 апреля.

О чем фильм?

Космонавт Иван потерял сознание на МКС из-за внезапных проблем с сердцем, но вернуть его на Землю, чтобы сделать операцию, нельзя — нагрузка от полета будет слишком высока. В связи с этим на Земле начинают поиски хирурга, который сможет отправиться в космос и провести операцию там. Группа хирургов проходит отбор, в результате которого выбирают Женю. Она начинает готовиться к полету и отправляется в космос, чтобы спасти жизнь в экстремальных условиях.

По словам режиссера Клима Шипенко, фильм «Вызов» делится на две части — события на Земле, сам полет и происходящее на станции. Создатели хотели показать опыт героини от первого лица, чтобы каждый мог поставить себя на ее место.

История создания

Фильм анонсировали в сентябре 2020 года. Режиссера определили сразу, актрису же искали через открытый конкурс по всей России. Всего подали около 3 тыс. заявок, но в финале выбор пал на Юлию Пересильд, прежде всего, после длительной проверки здоровья.

Экипаж готовили по ускоренной программе в центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В течение четырех месяцев участники прошли испытания на вибростенде и центрифуге, а также парашютную подготовку и тренировки в скафандрах. Съемочную группу учили спать в специальном положении, чтобы подготовить к ночевкам в невесомости.

За два дня до старта по традиции экипаж посмотрел фильм «Белое солнце пустыни» — его космонавты смотрят на удачу. Перед полетом команда прошла медосмотр, после чего отправилась на корабль под песню «Трава у дома». В запуске корабля участвовали более 100 человек, старт с основным экипажем прошел в 11:55. С собой можно было брать только 1 кг личных вещей — Клим Шипенко взял майку, в которой начинал снимать все фильмы, а Юлия Пересильд — фотографии родных и рисунки детей.

В основном экипаже на МСК отправились Клим Шипенко, Юлия Пересиль и Герой России, космонавт Антон Шкаплеров. В дублирующий экипаж вошли бортинженер МКС Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Космонавты появятся в кадре — режиссер специально переписывал сценарий под характер каждого из них. Всего на станции сняли около 30 часов материала — примерно 35 минут итогового хронометража.

В полете Клим Шипенко выполнял функции не только режиссера, но и оператора, и художника-постановщика, а Юлия Пересильд также стала гримером.

К съемкам фильма «Вызов» на земле приступили в июне 2022 года. Они прошли в Центре подготовки космонавтов, санатории Вороново и в павильоне — копии Центра управления полетами Роскосмоса.

— Мы начали снимать уже на следующий день после прибытия на МКС. У нас был режим, мы понимали, что не имеем права плохо себя чувствовать. Поскольку в невесомости все парит, предметы нужно было крепить на липучки. Камеру я почти не фиксировал — ловил ее, потом направлял так, чтобы она снимала нужные моменты. Имитировал движение, похожее на то, что делает подъемный кран. Надеюсь, что зритель это почувствует, — рассказал режиссер Клим Шипенко.

Космонавты и съемочная группа активно помогали друг другу. Шипенко и Пересильд рассказывали, как правильно вести себя в кадре, астронавты — как освоиться в невесомости.

После съемок Новицкий, Пересильд и Шипенко вернулись на Землю 17 октября 2021 года. Шкаплеров и Дубров — только 30 марта 2022 года после выполнения своих основных задач.

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