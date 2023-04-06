15 способов улучшить работу мозга перед экзаменом

Приближаются экзамены в школах и вузах, а значит, мозгу придется поработать на полную мощность. Как «запустить» мозг, улучшить концентрацию и не «сломаться» перед ответственным днем?

В книге «Нейрохакинг. Как раскачать мозг и сделать его здоровым и продуктивным» Кристен Виллемайер и Сара Толанд дают несколько советов для улучшения работы мозга за 10 минут.

Больше активности!

Прогулка быстрым шагом или короткая зарядка улучшат кровообращение, мозг получит больше кислорода и, соответственно, усилятся концентрация и работоспособность.

Шоколад

Кусочек темного шоколада стимулирует работу мозга, помогает взбодриться и справиться со стрессом.

Спину прямо!

Хорошая осанка — это не только красиво, но и полезно. Выпрямившись, вы улучшите приток крови к мозгу.

Укрепляйте нейронные связи

Звучит непонятно, но все проще, чем кажется. Если ежедневно выводить свой мозг из зоны комфорта, например, писать неглавной рукой, будут укрепляться нейронные связи и образовываться новые нервные клетки. Все это улучшает работу мозга.

Ешьте чернику

Доказано, что эта ягода способствует нейрогенезу, то есть созданию новых нервных клеток.

Расширяйте словарный запас

Заучивание новых слов не только повышает общий уровень интеллекта, но и способствует образованию новых нейронов.

10 минут тишины

Для улучшения работы мозга полезно ежедневно на 10 минут «отключаться» от источников шума. Никаких смартфонов, телевизора, компьютера, разговоров, звонков и лишних звуков. Это упражнение поможет отдохнуть, перезагрузиться и восстановить равновесие.

Ароматерапия

Сконцентрироваться и снять стресс перед экзаменом помогут эфирные масла лаванды, бергамота и ладана.

Кроме вышеуказанных способов существует еще ряд маленьких хитростей, заставляющих мозг работать лучше, даже если вы уже устали.

Еще 5 секундочек!

Перед тем, как приступить к очередной задаче, скажите себе: «Я начну делать это через пять секунд» и медленно считайте до пяти. Так вы успеете подготовиться и мозг будет лучше воспринимать информацию.

На перемену!

Чтобы улучшить продуктивность и не отвлекаться по мелочам, ставьте таймер. Например, после часа усиленной работы дайте себе десятиминутный перерыв. В это время вы не думаете о работе, а занимаетесь своими делами, например, пьете чай. После «перемены» вы вернетесь к выполнению задач со свежей головой.

Отключись!

Если сил нет и глаза слипаются сами собой, позвольте себе прилечь на 15-20 минут. Поставьте будильник. После пробуждения мозг будет работать лучше.

Маленькими шагами

Разбейте большую задачу на несколько маленьких и выполняйте их постепенно. Это позволит избежать лишнего стресса. И не забывайте хвалить себя за каждый маленький шаг. Это повысит мотивацию. Можно вознаграждать себя за выполнение задач. Главное, не налегать на сладости, иначе потом придется бороться с лишним весом.

Хорошая музыка

Ненавязчивый музыкальный фон помогает мозгу работать более эффективно. Ученые рекомендуют включать композиции Моцарта, Баха, Гайдна, Вивальди и Генделя.

Жуйте жвачку

Доказано, что во время жевания улучшается кровообращение. Приток кислорода в мозг улучшает его работу.

Витамины

Экстракты некоторых растений стимулируют работу мозга. К таким относится, например, женьшень или лимонник.

Важно: перед употреблением любых добавок стоит проконсультироваться с врачом.

Ноотропные лекарства без назначения специалиста принимать ни в коем случае нельзя! Даже если кому-то из знакомых они помогли, не рискуйте.

И последний совет: в ночь перед экзаменом просто ложитесь спать. За несколько часов подготовиться невозможно, а придя на экзамен разбитым и с головной болью, вы забудете даже то, что знали хорошо.

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