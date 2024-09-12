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138 человек погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/138-chelovek-pogibli-v-dtp-na-vstrechke-v-krasnodarskom-krae
138 человек погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На дорогах Кубани за 8 месяцев года произошло 384 аварии из-за выезда на полосу встречного движения.

В этих ДТП погибли 138 человек и 638 человек получил травмы, том числе четверо детей погибли и 47 — пострадали. По статистике, каждое второе ДТП по причине выезда на полосу встречного движения заканчивается смертью, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция Кубани призывает водителей соблюдать ПДД и не допускать выезда на встречную полосу, так как это приводят к ДТП с тяжелыми последствиями.

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