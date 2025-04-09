10 последних придумок мошенников, чтобы выманивать данные и деньги

Мошенники в различных форматах продолжают набирать обороты — они используют все возможные способы, чтобы украсть личные данные или деньги всех, кого только можно.

И чем больше люди адаптируются к известным способам, тем больше новых придумывают злоумышленники. И несмотря на то, что многие уже знают, что нельзя переводить деньги на «безопасные счета», продлять договоры с операторами связи и переходить по незнакомым ссылкам, к сожалению, остаются и те, кто верит мошенникам.

Домашние животные

Мошенники начали притворяться сотрудниками жилищной инспекции. Они рассказывают о якобы новых правилах — по их словам, теперь существуют ограничения на количество животных в квартире.

После злоумышленники обвиняют свою жертву в нарушении норм и вынуждают переходить на фишинговые сайты или переводить деньги, чтобы оформить разрешение на содержание животных в квартире.

Сейчас в России нет ограничений на количество домашних животных в доме или квартире, а также каких-либо сборов на питомцев. В законе есть только правила содержания животных.

Заказы на маркетплейсах

Мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками различных маркетплейсов — они говорят, что заканчивается бесплатный срок хранения заказа. Чтобы не платить за хранение или отмену, злоумышленники предлагают самостоятельно отменить заказ. Если человек соглашается, его просят назвать код из СМС. А уж по коду СМС, всем известно, можно получить очень много данных.

В большинстве компаний хранение заказов бесплатное. В большинстве этих случаев мошенники звонят наугад — они рассчитывают застать человека врасплох.

Защита от мошенников

Мошенники якобы защищают от мошенников — да, такой парадокс. Злоумышленники притворяются обычными пользователями на форумах по защите от мошенников. Там люди ищут способы защититься от надоедливых звонков.

В результате поисков люди попадают на сайты с отзывами от тех, кто столкнулся с обманом. Их убеждают, что спасать сбережения нужно после любого контакта с мошенниками, а дальше план известный — «безопасные счета» и прочее.

«Знаешь его? А он умер»

Мошенники взламывают аккаунты в Telegram и начинают рассылать всем контактам сообщение о том, что умер кто-то из знакомых. К сообщению прикрепляется файл с расширением apk.

После скачивания файла, чтобы посмотреть фото умершего, аккаунт в мессенджере пропадает. Вирус при этом автоматически отправляется всем контактам от имени человека, которого взломали.

Сенсационные новости

Кричащая фраза «СМИ врут! Узнайте, когда закончится СВО» очень заманивает любопытных посетителей интернета. Люди переходят по заголовкам и попадают на фишинговые ссылки, где крадут их пароли, данные и иногда даже деньги.

Чтобы не потерять все важное, не переходите по сторонним ссылкам, и уж тем более неизвестных СМИ. Даже если заголовок очень интересный. Лучше поискать его в отдельных поисковиках, хотя и там можно нахватать много чего вредного.

Подделка голосовых нейросетью

Это новый уровень современных мошенников. Они взламывают аккаунт в Telegram и начинают сбор материалов — голосовых и «кружочков» с видео. После они отправляют все материалы в нейросети и генерируют новое голосовое или видеосообщение.

В таком сообщении ваш двойник будет просить денег у своих знакомых на что-то крайне срочное. И у друзей, к сожалению, не будет повода не верить. Так что защищайте свой мессенджер двухфакторной аутентификацией и (да-да, снова) не переходите по ссылкам, если вы их не ждали.

Запись к врачу

Теперь мошенники притворяются еще и поликлиниками (как бесплатными, так и платными). Человеку приходит сообщение о том, что он записан на прием, а подробности о записи можно узнать по прикрепленной ссылке. Что происходит, если перейти по посторонней ссылке, уже известно.

Если вы действительно записывались к врачу, лучше позвонить в поликлинику и уточнить детали, а не переходить по неизвестным ссылкам.

Квитанции на оплату ЖКУ

Мошенники пользуются людьми, которые любят оплачивать все через QR-коды: они печатают фальшивые платежки за жилищно-коммунальные услуги. Жертва переходит по коду, чтобы оплатить счет, а деньги оказываются у аферистов.

Нередко люди на протяжении нескольких месяцев не замечают, что переводят деньги мошенникам, а потом удивляются, когда приходит настоящая задолженность за все неоплаченные месяцы. Весной мошенники взялись за садоводов и дачников, они не всегда помнят, как точно выглядят квитанции, и оплачивают долги за несколько месяцев по присланной бумажке.

Собеседование

Неизвестно, зачем придуман этот способ — что брать у человека, который только ищет работу? Однако существует и он. Кандидат созванивается с работодателем, прямо во время онлайн-собеседования ему отправляют ссылку, чтобы заполнить анкету.

Один из пунктов в такой анкете — номер карты: якобы для выплат. Некоторые даже просят указать информацию по нескольким картам (вдруг одну не примет бухгалтерия). Стоит ли говорить, что вместо пополнений с банковской карты соискателя в будущем происходят списания, а на работу его так и не устраивают.

Доставка

Обманы с доставкой особенно учащаются в праздники. К человеку приходит курьер и вручает букет или коробку, после чего просит назвать код из СМС, чтобы подтвердить получение заказа. При помощи этого кода мошенники получают доступ к «Госуслугам» или онлайн-банку.

Важно понимать, что обычно курьеры не просят коды, а если и просят, то лучше уточнить хотя бы существование компании в интернете. Проверьте, от кого приходит сообщение, прежде чем говорить код.

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