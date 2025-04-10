Что подорожает летом: о чем лучше позаботиться заранее?

Начиная с 1991 года цены в России растут неизменно и на все. Об этом свидетельствуют данные Росстата и те, кто помнит «старые добрые времена» и трамвайный билет стоимостью 3 копейки.

Прогнозы Центробанка сухо и неотвратимо рекомендуют не рассчитывать на снижение цен в обозримом будущем. Гражданам остается приспосабливаться к постоянно растущим расходам и привыкать жить в условиях перманентной инфляции. А это среди прочего означает хранить капитал в виде товарных запасов. Что именно можно приобрести сейчас, предполагая что покупать все равно придется, а подорожание неизбежно?

Насытиться впрок?

Кофе, молоко, мясо, да и вообще продукты питания по оценкам экспертов вырастут в цене в среднем на 8-12%.

Рост цен менее всего затронет крупы и продукты социального спектра. Запасаться ими, скупая гречку, соль и спички бессмысленно. Подобные приступы паники страна переживала не раз и никого еще «стратегические» радикально не спасали.

Другое дело если обратить внимание на действительно необходимые покупки, которые пока еще можно совершить до пикового повышения цен. И тут речь точно не о продуктах питания.

Замороженное солнце

Цены на сплит-системы и кондиционеры, на их установку и профилактику традиционно повышаются вместе с повышением среднесуточной температуры воздуха.

Если на севере страны без климатических сплит-систем можно обойтись или ограничиться в самый разгар лета вентилятором, то на юге — кондиционер суровая необходимость. Их покупку и установку лучше произвести сейчас. Летом будет значительно дороже.

Значительно — в этом случае означает плюс 50 сезонных процентов к цене, и непредсказуемая доплата за срочность работ, потому что когда на улице плюс 35, нормальный кондиционерщик занят на месяц вперед.

Быт — дорого

Бытовая техника европейских брендов подрастет в цене минимум на 20%. Даже несмотря на возвращение некоторых ранее дезертировавших мировых брендов на российский рынок. К европейцам «подтянутся» их азиатские коллеги.

Причина этому не только алчность производителей, но и рост ключевой ставки, инфляция рубля, подорожание комплектующих.

Поставщики бытовой техники — микроволновок, стиральных и посудомоечных машин, фенов, утюгов, пылесосов и электрических чайников уже поставили ритейлеров перед перспективой повышения отпускных цен. Так что если что-то вам все равно нужно менять — ждать смысла нет

Автомобиль и роскошь

В октябре прошлого года сумма утиль сбора на автомобили выросла почти вдвое, и еще подросла 1 января, что разумеется, повлекло повышение цен на транспортные средства. По прогнозам, цены на новые отечественные и импортные подержанные автомобили могут вырасти к концу 2025 года на 55-57%, а новые импортные — на 20-25%.

Что нам стоит дом построить

Вместе с ростом стоимости недвижимости, которому «помогает» отмена льготной ипотеки, темпы инфляции и рост ключевой ставки ЦБ, растут цены и на строительные материалы. По разным оценкам их стоимость может вырасти от 10 до 25 процентов.

Если собираетесь летом что-то строить или ремонтировать, лучше закупать необходимое сейчас, не дожидаясь сезона ремонтов.

Показания для дачи

Весной и летом традиционно растет спрос на товары для дачи и отдыха. Дорожает, хоть и незначительно, садовый инструмент, семена, удобрения.

Это, разумеется, не предметы первой необходимости и не самые актуальные покупки. Рассматривать их как вложение средств не стоит, но если пришло время обновить инвентарь, сделать это разумно до начала лета.

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