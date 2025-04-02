Звездопад Лириды смогут наблюдать в апреле жители Кубани

По данным экспертов, первый весенний звездопад активизируется с 16 по 25 апреля.

Пик метеорного потока жители Краснодарского края смогут наблюдать вечером 22 апреля и ночью 23 апреля. В это время ожидается до 18 метеоров в час.

«Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим как метеоры», — сообщает пресс-служба Московского планетария.

В этом году условия наблюдения метеоров благоприятные. Увидеть их можно будет невооруженным глазом, отметили специалисты.

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