Звездный десант: Сочи и Лаго-Наки вошли в топ-10 популярных направлений для астротуризма
Согласно результатам опроса, проведенного среди пользователей соцсетей, для наблюдения за интересными астрономическими явлениями и посещения «звездных» достопримечательностей россияне чаще всего выбирают Крым.
За астротуризм в Крыму проголосовали 33% респондентов. Причиной такой популярности стала Крымская астрофизическая обсерватория в Бахчисарайском районе в 600 м над уровнем моря. Именно ученые этой обсерватории открыли вулканы на Луне.
Вторую строчку с результатом 27% занял остров Ольхон на Байкале. Так как крупных населенных пунктов на Байкале немного, там хорошо видно звездное небо. В сезон звездопадов там походят астрономические лекции. Кроме того, можно посетить Иркутский планетарий.
Третье место получил Архыз. За него отдали голоса 20% опрошенных. Недалеко от курорта находится Специальная астрофизическая обсерватория РАН с крупнейшим на Земле радиотелескопом РАТАН-600. Там проходят экскурсии и лекции.
На четвертой строчке оказалась Териберка в Мурманской области, на Кольском полуострове (14%). Село стало популярным среди туристов после выхода фильма «Левиафан». С сентября по апрель туристы наблюдают за метеоритными дождями и северным сиянием.
На пятом месте микрорайон Вардане в Лазаревском районе Сочи. За него проголосовали 13% опрошенных. По их словам, в небе над Вардане очень хорошо видно каждую звезду и Млечный путь. Еще туристов восхищают светлячки, этих «живых звезд» в Вардане очень много.
Шестое место получило Хунзахское плато в Дагестане в 2 тыс. м над уровнем моря (12%).
На седьмом месте плато Лаго-Наки в Адыгее. За него отдали голоса 11% опрошенных. В Лаго-Наки оборудованы специальные точки для того, чтобы фотографировать звездное небо.
Восьмое место получила Чуйская степь на Алтае собрала (10%). На девятом — Новосибирский планетарий (4%). Закрывает «звездную десятку» природный парк Ергаки в Красноярском крае (3%). Его самая высокая вершина называется пик Звездный, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
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