Звание «Волонтер года» получила участница ликвидации ЧС с мазутом в Анапе

Президент России Владимир Путин 3 декабря в преддверии Дня добровольца встретился с участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе в Москве.

В Национальном центре «Россия» глава государства поздравил собравшихся с международным Днем инвалида, который отмечается 3 декабря, и с Днем волонтера, который отмечается 5 декабря.

Владимир Путин наградил отличившихся волонтеров. Видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля. Из рук президента награду в номинации «Волонтер года» получила Анна Плужникова.

У женщины третья группа инвалидности. Несмотря на металлоконструкции в позвоночнике и проблемы с дыханием, москвичка более полутора месяцев провела на побережье Анапы. Она помогала организовывать питание для участников ликвидации ЧС после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года.

«Анечка, мы вас поздравляем. Спасибо вам большое за вашу работу. И надеюсь, она будет также активно продолжаться, как вы делали до сих пор», — отметил президент на церемонии награждения.

Читайте также: кубанский проект «Спасай море» победил в премии «Россия — страна возможностей». Лучшим в номинации «Экология» признали цифровую платформу «Спасай море» ЦУР, которая помогала участникам ликвидации ЧС в Анапе.

