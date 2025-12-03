Logo
Кубанский проект «Спасай море» победил в премии «Россия — страна возможностей»

Общество
Кубанский проект «Спасай море» победил в премии «Россия — страна возможностей»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Лучшим в номинации «Экология» признали цифровую платформу «Спасай море» ЦУР, которая помогала участникам ликвидации ЧС в Анапе. 

Награду вручили руководителю Центра управления регионом Юрию Шевченко. В первые недели после разлива мазута на Черноморском побережье платформа стала источником проверенной информации, а также помогала координировать волонтеров, муниципальные команды и общественные организации. 

«Эта награда — признание региона и всех, кто участвовал в ликвидации. Спасибо проекту «Россия — страна возможностей» за внимание к этой большой общей работе», — отметил Шевченко. 

Церемонию награждения победителей премии президентской платформы провели в Мастерской управления «Сенеж». Всего в финал от Краснодарского края вышли три проекта. 

В специальной номинации «Социальная миссия» награду получил молодой педагог, специалист по медиаграмотности и цифровым компетенциям Данил Кучеренко из Краснодара. Советник директора по воспитанию школы № 76 преподает проектную деятельность, а также является участником всероссийского форума классных руководителей и финалистом всероссийского конкурса педагогических инициатив. Награду Данилу Кучеренко вручил руководитель Института развития интернета Алексей Гореславский. 

В номинации «Добрые дела» в финал вышел руководитель Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко, который основал центр тактической подготовки «Архангел». 

В 2025 году на участие в премии направили более 58 тыс. заявок из 89 регионов России и 58 зарубежных стран. Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Нижегородской областей. 

В финал вышли 100 человек из 37 регионов страны в десяти основных номинациях: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Предпринимательство», «Культура», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

