Три команды вузов Кубани стали финалистами всероссийского конкурса

Всего от Краснодарского края на конкурс общества «Знание» поступило 18 заявок от 10 вузов и филиалов.

По результатам отборочного этапа Всероссийского конкурса по молодежной политике и воспитательной деятельности в шорт-лист вошли представители трех вузов. Это команды Кубанского госуниверситета, Новороссийского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Краснодарский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Экспертный совет оценивал практики и форматы работы участников по ключевым критериям. Среди них грантовая поддержка, использование средств, качество партнерских связей, уровень инфраструктуры, информационная активность, достижения, корпоративная культура и просветительская деятельность вуза.

В состав совета вошли 117 экспертов, в том числе депутаты Госдумы, представители Минтруда РФ, Росмолодежи, общества «Знание», проекта «Флагманы образования», ассоциации «Добро.рф» и других ведомств.

«Этот год пилотный для нашего конкурса, в следующем году вместе с нашим проректорским сообществом мы сделаем его еще лучше и, уверена, увидим еще больше заявок и команд-победителей. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Финалистам желаю удачи на очных защитах. Буду болеть за каждого», — подчеркнула замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Команда КубГУ участвует в конкурсе в рамках номинации «Спорт и туризм», Новороссийского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» и Краснодарского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова в номинации «Медиа и творчество».

Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, конкурсанты — опытные управленцы, которые выстраивают новые модели работы, внедряют эффективные практики, меняют среду, берут на себя ответственность.

«Именно такие команды становятся драйверами изменений и формируют современную инфраструктуру молодежной политики. Хочу пожелать всем участникам успеха на заключительном этапе», — подчеркнул Древаль.

Всего на конкурс поступило 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России. В шорт-лист попали 143 финалиста. В декабре 136 лучших команд представят свои проекты.

Подведение итогов и торжественная церемония награждения состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности 18 декабря. Особыми наградами отметят 27 проектов команд в основных номинациях, сообщает пресс-служба Всероссийского общества «Знание».

