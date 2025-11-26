Курсанты Ушаковки стали победителями международного фестиваля «ТранспАРТ 2025»

Курсанты Ушаковки стали победителями Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов «ТранспАРТ 2025» в номинации «Студенческая журналистика» и вторыми — в номинации «Видеовизитка».

Фестиваль проходил с 14 по 17 ноября в Москве и собрал около 500 самых творческих и талантливых студентов-транспортников со всей страны.

В этот раз фестиваль был посвящен 80-летию Великой Победы. В Москву приехали 22 делегации со всех уголков России, а это 485 участников, которые претендовали на победу в 8 номинациях, среди которых были «Студенческая журналистика» и «Видеовизитка».

Съемочная группа Ушаковки напряженно работала все четыре дня фестиваля. У них была крайне ответственная работа: везде успеть, снять эксклюзив, найти самый интересный ракурс и записать интересные интервью.

В составе звездной съемочной группы «УшаковТВ» — Элина Таукешева, Роман Калинин, Христофор Касапов, Арсений Масалов. Руководитель группы — выпускник вуза, аспирант кафедры «Судовые энергетические установки и их элементы» Алексей Некрасов.

Это уже не первый успех курсантов Ушаковки в номинации «Студенческая журналистика». В 2024 году они были третьими, в 2023 — вторыми, в этом году стали первыми.

В номинации «Видеовизитка» у курсантов университета не было побед за все 16 лет существования конкурса. Поэтому второе место стало большим успехом.

По итогам всех конкурсов Государственный морской университет имени адмирала Федора Ушакова стал четвертым среди 22 транспортных вузов, представивших свои делегации на «ТранспАРТе».

