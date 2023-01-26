Звание Учитель года Краснодара-2023 получила преподаватель гимназии № 25

«Хрустального пеликана» вручили учителю русского языка и литературы гимназии № 25 Евгении Константиновой. Ее имя внесут в «Золотую книгу образования города Краснодара».

На муниципальный этап конкурса «Учитель года города Краснодара — 2023» подали 47 заявлений. Самому молодому участнику конкурса было 22 года, а самому старшему — 51 год.

Почетные грамоты и призы победителям вручили замглавы Краснодара Лилиана Егорова и председатель гордумы Вера Галушко.

«Поздравляю участников торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Учитель года города Краснодара — 2023» от городской Думы. С 2002 года конкурс профессионального мастерства собирает в нашем городе лучших учителей и представителей педагогической общественности из всех школ города. Ваши ученики считают вас самыми лучшими, самыми умными — и это действительно так. Ваше качество работы видно по итогам сдачи экзаменов: 74 стобалльника, два ученика получили 200 баллов. Это прекрасные результаты, в этом ваша заслуга! Вы все делаете для того, чтобы развить талант ребенка, за что мы все благодарны вам», — сказала Галушко.

Лауреатами конкурса стали Марина Лаптева, учитель русского языка и литературы СОШ № 89, Виктория Чернега, учитель русского языка и литературы СОШ № 104, Алина Шулыгина, учитель английского языка СОШ № 78 и Екатерина Одинцова, учитель начальных классов СОШ № 73.

Дипломы за творческую реализацию инновационного замысла на уроке русского языка и литературы вручили также Евгении Константиновой и учителю СОШ № 104 Виктории Чернеге. Кроме того, призом Ученического жюри наградили учителя истории школы № 34 Полину Мерсалову.

Также в этом году впервые вместе с лучшими учителями поздравили участников конкурса «Педагогический дебют!», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае стартовал прием заявок на программу «Земский учитель».