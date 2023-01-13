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С 15 января на Кубани стартует прием заявок на программу «Земский учитель»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-15-yanvarya-na-kubani-startuet-priem-zayavok-na-programmu-zemskij-uchitel
С 15 января на Кубани стартует прием заявок на программу «Земский учитель»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2023 году более 120 педагогов в Краснодарском крае получат по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель». Прием заявок продлится с 15 января по 15 апреля.

Принять участие в программе могут учителя в возрасте до 55 лет, имеющие как среднее профессиональное, так и высшее образование.

«В рамках федеральной программы в текущем году определено 124 вакансии в 37 муниципалитетах края. Учителя, прибывшие по программе на работу в село, поселок или город с населением до 50 тыс. человек, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Эти средства педагог может использовать по своему усмотрению, но обязуется отработать в сельской школе 5 лет», — сказала министр образования Кубани Елена Воробьева.

Победителей программы «Земский учитель» определят на основании представленных документов. Будут учитываться педагогический стаж, непрерывность работы в одной школе, квалификационная категория и личные достижения, в том числе результаты участия в профессиональных конкурсах.

Подробная информация о программе размещена на портале «Земский учитель». О реализации программы на Кубани можно узнать на сайте или по телефону 8 (861) 203-55-59.

Федеральная программа «Земский учитель» действует в регионе с 2020 года. Благодаря ей в сельские школы на конкурсной основе трудоустроились 208 педагогов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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